Tornos S A : 11/04/2018 - L’assemblée générale de Tornos valide toutes les propositions du conseil d’administration – Les entrées de commandes se maintiennent à un niveau élevé

L'assemblée générale de Tornos valide toutes les propositions du conseil d'administration - Les entrées de commandes se maintiennent à un niveau élevé

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2018, les actionnaires de Tornos Holding AG ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration. Quant aux entrées de commandes du groupe Tornos, elles se sont maintenues à un niveau élevé réjouissant.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Tornos Holding AG s'est tenue ce 11 avril 2018 à Moutier. 73 actionnaires représentant au total 14'871'821 actions, soit 74.82% du capital-actions, étaient présents. Ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2017, et validé la proposition de reporter à nouveau le résultat au bilan. Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé la réduction du capital-actions par le biais d'une diminution de la valeur nominale de CHF 4,50 à CHF 3,50 et la modification des statuts qui en découle, ainsi que le remboursement non imposable de CHF 0,15 par action après l'inscription de la réduction du capital-actions au registre du commerce.

Tous les membres du conseil d'administration ont été réélus pour une durée d'un an et le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, organe de révision et réviseur du groupe, a lui aussi été reconduit pour un an. Les actionnaires ont également approuvé le rapport de rémunération 2017 ainsi que le montant global des indemnités versées au conseil d'administration et à la direction pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Tornos a très bien commencé la nouvelle année. Au premier trimestre 2018, les entrées de commandes se sont maintenues comme prévu à un niveau élevé réjouissant.