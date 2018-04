Tornos S A : 26/04/2018 - Tornos décroche d'importantes commandes de sous-traitants de l'industrie automobile

Tornos décroche d'importantes commandes de sous-traitants de l'industrie automobile

En soulignant sa focalisation sur les solutions innovantes donnant un avantage concurrentiel à ses clients et en mettant en avant son assistance technologique légendaire pour l'industrie de la construction automobile européenne, le groupe Tornos a récemment reçu pour plusieurs millions (d'euros) de commandes de machines de divers grands sous-traitants allemands de l'industrie automobile.

Les machines vendues appartiennent à la gamme MultiSwiss de Tornos : la championne du petit diamètre, la MultiSwiss 6x16, et le modèle le plus récent, la MultiSwiss 8x26. Avec son concept de broche convaincant, la gamme MultiSwiss a motivé de nombreux renouvellements de commande, ainsi que des commandes de nouveaux utilisateurs de l'usinage multibroche et de fabricants qui n'avaient jamais utilisé les solutions multibroches de Tornos.

La productivité offerte par la gamme MultiSwiss est un facteur clé de succès pour ses utilisateurs dans l'industrie automobile, qui fait aujourd'hui face à de nombreux défis complexes, avec les marchés émergents, la croissance démographique, l'urbanisation, et les réglementations de sécurité et environnementales. Les technologies, le savoir-faire et les services de Tornos positionnent ses clients comme des partenaires apportant de la valeur pour les principaux acteurs de l'industrie.