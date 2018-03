Tornos confirme son retour dans le vert et tourne à plein régime

Zurich (awp) - Tornos a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 8,2 mio CHF, contre une perte de 3,6 mio sur l'exercice précédent. Les chiffres publiés lundi par le fabricant prévôtois de machines-outils confirment ceux annoncés à mi-février. Le carnet de commandes de l'entreprise déborde et sa stratégie d'expansion et innovation commence à se révéler payante, pour le plus grand bonheur des actionnaires, qui se verront proposer leur premier dividende depuis dix ans.

Le résultat d'exploitation (Ebit) est ressorti comme annoncé à 9,5 mio CHF, soit 12,5 mio de mieux qu'un an plus tôt, pour une marge afférente de 5,3%. Dans son communiqué, le groupe évoque des résultats "très réjouissants", portés par "une palette de produits ajustée" et "des services à la clientèle innovants".

La progression des ventes s'est confirmée dans toutes les gammes de produits, en particulier dans le segment des machines multibroches, dont les ventes ont plus que doublé au cours de l'exercice sous revue.

La réduction massive de l'actif circulant net (-22,8 mio CHF) a permis à Tornos de boucler l'exercice sous revue avec un flux de trésorerie disponible de 28,4 mio CHF, après un montant négatif de 15,6 mio en 2016.

Tornos a également tiré profit de la vente pour 3,1 mio CHF d'immeubles pas nécessaires pour l'exploitation, avec un effet positif sur le résultat net de 1,4 mio. Les effets de change en revanche ont eu un impact négatif de 0,2 mio, contre +0,3 mio un an plus tôt.

Au vu de ce résultat, le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale à ses actionnaires, au régime sec depuis une dizaine d'années, un dividende de 0,15 CHF par action, moyennant une réduction de capital.

HAUSSE DE LA DEMANDE

La direction se montre optimiste au vu de la demande robuste pour ses produits et de son carnet de commandes rempli en début d'année et s'attend à une "meilleure marche des affaires" en 2018 que celle observée lors de l'exercice écoulé, sans plus de précisions.

"Les premières semaines de l'exercice en cours ont été très réjouissantes", s'est réjoui en conférence de bilan Michael Hauser, directeur général (CEO) du groupe. Evoquant des réserves de travail pour les cinq prochains mois, il a rappelé que les entrées d'ordres avaient bondi de plus de moitié en 2017, pour s'établir à 207 mio CHF.

Pour certains produits, la demande est telle que les délais de livraison peuvent dépasser une année. C'est le cas notamment des deux modèles haut de gamme MultiSwiss présentés en 2016 à Stuttgart. "La chaîne d'approvisionnement tourne à plein régime et certains fournisseurs sont surchargés", a indiqué le CEO.

NOUVEAU MODÈLE PROMETTEUR

Lors du salon EMO à Hanovre en septembre, Tornos a présenté son étude de concept SwissDeco, un nouveau modèle haut de gamme multitâches qui sera construit à Moutier et dont le lancement est prévu sur des marchés pilotes encore cette année.

"Les réactions dans la branche ont été très positives, et nous savons maintenant ce que les clients sont disposés à payer pour ce nouveau modèle", a assuré M. Hauser, sans fournir plus de détails à ce sujet.

Le modèle est particulièrement adapté aux besoins de secteurs industriels exigeants, comme l'automobile ou la technique médicale, deux débouchés dont les nouvelles commandes cumulées représentent désormais presque deux tiers de celles du groupe, alors que les parts de l'électronique et surtout de l'industrie horlogère ont fondu.

Actuellement, la palette est composée à 90% de produits dont le lancement remonte à moins de cinq ans. Les dépenses en recherche et développement (R&D) se sont montées à 10,4 mio CHF en 2017, ce qui correspond à 5,8% des ventes, a indiqué le directeur financier (CFO) Bruno Edelmann, évoquant pour 2018 un montant net d'investissement "d'environ 8 mio CHF".

Si la performance annuelle avait déjà été en grande partie digérée par le marché après avoir fait l'objet de plusieurs annonces, les analystes ont salué le retour du dividende et la formulation d'objectifs pour l'exercice en cours.

Evoquant un exercice sans grande surprise, Vontobel constate que les vents contraires se sont nettement atténués au cours des douze derniers mois. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne également le regain de confiance que suppose le retour de la rémunération des actionnaires.

La réaction du marché a été plus mitigée. Après avoir accueilli favorablement les chiffres de l'entreprise dans un premier temps, les investisseurs se sont détournés du titre. Vers 14h25, la nominative Tornos accusait un recul de 0,9% à 10,65 CHF, après être montée à 11,20 CHF dans la matinée alors que la moyenne du marché (SPI) progressait de 0,27%.

