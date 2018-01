Chine: un pétrolier iranien en feu après une collision, 32 disparus

Données financières ($) CA 2017 159 Mrd EBIT 2017 12 676 M Résultat net 2017 10 401 M Dette 2017 24 100 M Rendement 2017 4,72% PER 2017 13,77 PER 2018 13,01 VE / CA 2017 1,07x VE / CA 2018 0,97x Capitalisation 146 Mrd Graphique TOTAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOTAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 30 Objectif de cours Moyen 61,9 $ Ecart / Objectif Moyen 7,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Bernard Pinatel President-Refining & Chemicals Patrick de la Chevardière Chief Financial Officer Jean-François Minster Senior Vice President-Scientific Development Christophe Vuillez Senior VP, Head-Strategy, Development & Research Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOTAL 3.87% 145 796 ROYAL DUTCH SHELL 2.84% 288 601 PETROCHINA COMPANY LIMITED 6.18% 230 068 STATOIL 4.05% 74 735 PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4.35% 69 923 ENI 4.57% 63 066