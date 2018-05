Pétrole : la hausse des cours dope Vallourec, TechnipFMC et consorts

La décision des Etats-Unis de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien provoque une envolée des cours pétroliers durant la séance du 9 mai 2018, avec un Brent qui navigue autour de 77 USD et un WTI au-delà des 71 USD, sur des gains de plus de 1%. Les valeurs liées à l’or noir en profitent largement en Europe, même celles des acteurs qui seront pénalisés dans leurs projets d’investissement. C’est le cas de Total, qui après avoir démarré en baisse gagne désormais plus de 1% à 52,40 euros. La major risque pourtant d’avoir toutes les peines du monde à obtenir une dérogation pour son projet de développement du champ South Pars, dans le Golfe Persique, mené avec la compagnie nationale iranienne NIOC et le chinois CNPC.



La plus forte hausse du SBF120 revient à Vallourec, qui progresse de 3,7% à 5,08 euros, confirmant sa forte sensibilité aux cours du brut. La société française réalise la majeure partie de son activité dans les tubes sans soudure pour l’industrie pétrolière. Belle hausse également pour le groupe de services intégrés à l’industrie du pétrole TechnipFMC, sur un gain de 3,1% à 27,77 euros. Parmi les smallcaps, Bourbon gagne 2% à 5,31 euros. Le groupe qui opère des navires de support aux plateformes pétrolières est durement affecté par la crise sectorielle, comme la société de géophysique CGG, qui grappille 1,5% à 2,016 euros en séance. Le plus gros levier revient à la petite entreprise d’exploration-production Maurel et Prom, qui bondit de 4,6% à 5,02 euros.



Ailleurs en Europe, le britannique Tullow Oil (+5%), le suédois Lundin Petroleum (+3%) et les norvégiens Aker, Subsea 7 et Statoil (entre +2,5% et +3%) participent aussi à la hausse, tandis que les pétrolières intégrées ne sont pas en reste : +2,5% pour Royal Dutch Shell, +2,2% pour BP, +24% pour ENI et +1,8% pour Repsol.





A la mi-journée du 9 mai 2018, le secteur pétrole & gaz domine largement les hausses (source Bloomberg)

