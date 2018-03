TOTAL : Barclays relève sa recommandation à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé sa recommandation sur Total de Pondérer en ligne à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 57 à 60 euros à la suite d'une visite récente au Moyen-Orient. Le broker a été étonné par l'ampleur des mesures de réduction des coûts prises par les compagnies pétrolières nationales pour améliorer la rentabilité de leurs projets. Or cette meilleure efficacité opérationnelle profitera à Total qui est l'un des groupes étrangers les plus exposés à la région au travers de participations à des projets.Selon le bureau d'études, ces bénéfices pour la multinationale française pourraient atteindre un milliard de dollars en 2021. Or, ils ne sont pas encore pris en compte par le marché.Cette tendance venue du Moyen-Orient combinée à l'entrée de Total dans une nouvelle phase de croissance de la production et du free cash flow et aux efforts entrepris par le groupe pour renforcer la rentabilité de son capital, justifient l'opinion positive de Barclays sur le dossier.