TOTAL : et Petrobras ont concrétisé leur alliance stratégique

Petrobras et Total ont franchi une étape décisive dans la concrétisation de leur alliance stratégique, signée en mars 2017. La compagnie brésilienne a transféré à Total une participation de 35%, ainsi que le rôle d'opérateur dans le champ de Lapa, situé sur le bloc BM-S-9A dans le bassin pré-salifère de Santos aux côtés de Shell (30%), Repsol-Sinopec (25%) et Petrobras (10%). Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016 avec l'unité flottante de production et de stockage (FPSO) Cidade de Caraguatatuba d'une capacité de 100 000 barils par jour.De plus, Petrobras a transféré à Total une participation de 22,5% dans la concession de Iara, qui comprend les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu, sur le bloc BM-S-11A, dans le bassin pré-salifère de Santos, opéré par Petrobras (42,5%) aux côtés de Shell (25%) et Petrogal (10%). La production sur Iara devrait démarrer en 2018 avec le FPSO P-68 sur les champs Berbigão-Sururu, qui sera suivi d'un second FPSO en 2019 sur le champ d'Atapu.Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 milliard de dollars, incluant les ajustements de clôture. Ce montant n'intègre pas le portage d'une portion de l'investissement de Petrobras dans le champ de Iara pour 400 millions de dollars et de paiements conditionnels. L'ensemble des conditions suspensives ont été levées, en particulier l'octroi par l'autorité environnementale brésilienne (IBAMA) des permis d'installation et d'exploitation pour que Total devienne opérateur du champ de Lapa.Ces opérations concrétisent l'alliance stratégique entre Petrobras et Total, leur permettant de conjuguer leur expertise dans l'offshore profond." Avec la concrétisation de notre Alliance Stratégique avec Petrobras qui intervient après la récente décision de lancer le développement à grande échelle du champ géant de Libra opéré par Petrobras et dont Total est partenaire, Total établit au Brésil une position majeure dans un des bassins les plus prolifiques au niveau mondial en nous appuyant sur une de nos forces, l'offshore en eau profonde. Nous nous réjouissons en particulier d'être la première major à opérer un champ pré-salifère en production au Brésil, " a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total." Nous comptons poursuivre le renforcement de notre Alliance Stratégique avec Petrobras, grâce à notre engagement pour élargir notre coopération technique dans les domaines de l'exploitation, de la recherche et de la technologie, et pour développer de nouvelles synergies entre nos deux entreprises. "