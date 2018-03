TOTAL et TECHNIPFMC pénalisés par la baisse du pétrole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 1,56% à 23,95 euros, TechnipFMC accuse la plus forte baisse du CAC 40. Derrière, Total abandonne 1,37% à 46,515 euros. Les deux valeurs sont pénalisées par la baisse des cours du pétrole. Vers midi, le baril de WTI cède 0,34% à 62,13 dollars tandis que le baril de Brent perd 0,2% à 66,08 dollars. Les prix de l'or noir sont affectés par la hausse du dollar face à l'euro. Ce matin, le billet vert gagnait 0,13% à 1,2271 dollar pour un euro. Toutefois, la tendance s'est inversée en fin de matinée. Le dollar cède désormais 0,06% à 1,2295 dollar pour un euro.Le marché pétrolier est tiré vers le bas par la hausse de la production de pétrole aux Etats-Unis. Vendredi dernier, le baromètre hebdomadaire de Baker Hughes a dévoilé une hausse de 4 unités du parc de puits de pétrole dans le pays.Cette hausse confirme, rétrospectivement, que la baisse du parc la semaine précédente, de 4 puits également, n'était sans doute qu'un "accident" et non la première étape d'un rééquilibrage. Aux Etats-Unis, tout indique que les producteurs américains de pétrole de schiste ont clairement relancé leur activité.Or, les économistes soulignent que cette stratégie expansionniste des producteurs américains va à l'encontre des efforts entrepris par l'Opep et la Russie pour réduire leur production afin de soutenir les cours.Dans ce cadre, certains redoutent que l'Opep et la Russie ne prolongent pas leur accord de réduction de la production qui court jusqu'à fin 2018.