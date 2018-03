TOTAL : obtient des participations dans deux nouvelles concessions à Abu Dhabi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a signé deux nouveaux accords de concession avec le Supreme Petroleum Council représentant le gouvernement de l'Emirat d'Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) et la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dans le cadre de ces accords, Total obtient une participation de 20% dans la nouvelle concession Umm Shaif & Nasr et de 5% dans la concession de Lower Zakum, à compter du 9 mars 2018, en contrepartie du versement d'un bonus global de 1,45 milliard de dollars, représentant un coût d'accès aux réserves de l'ordre de 1 dollar par baril.Ces participations apportent à Total une production de 80 000 barils par jour en 2018.Respectivement situés à 135 et 65 kilomètres au large des côtes, Umm Shaif et Lower Zakum sont deux des principaux champs offshore et représentent près de 20% de la production d'Abou Dhabi. Au-delà des réserves de pétrole géantes avec un potentiel de croissance de production au-delà de 450 000 barils par jour (en incluant Nasr – la production actuelle est d'environ 300 000 barils par jour), Umm Shaif contient également un dôme géant de gaz dont le développement est prévu dans le cadre de la concession, avec un objectif de production de 500 milliards de mètres cubes de gaz par jour. ADNOC Offshore (filiale à 100% d'ADNOC) sera l'opérateur de l'ensemble des concessions en mer d'Abou Dhabi auquel Total, en tant que partenaire des concessions, apportera son expertise par la mise à disposition de personnel ainsi que la réalisation d'études.En outre, dans le cadre de ce partenariat, Total a également prolongé avec ADNOC pour trois années supplémentaires la concession du champ offshore Abu Al Bu Koosh opéré par Total avec une participation de 100%. Ce champ produit environ 10 000 barils par jour.