TOTAL : production record au premier trimestre

Total a réalisé au premier trimestre 2018 un résultat net ajusté en hausse de 13% à 2,884 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 2,77 milliards selon le consensus Reuters. Le résultat opérationnel ajusté des secteurs a atteint 3,385 milliards, en progression de 22% grâce aux bonnes performances de l'Exploration-Production, tirant parti de la hausse des prix et de la croissance de la production. La production d'hydrocarbures s'est montée à 2,703 millions de barils par jour, en hausse de plus de 5% sur un an, soit à un niveau record.Dans ce cadre, Total a confirmé son objectif de croissance de la production de 5% par an en moyenne entre 2016 et 2022. Pour 2018, le groupe prévoit de dépasser son objectif 2018 de croissance de production qui est de +6%.