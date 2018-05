TOTAL : rachète 25% de Clean Energy pour 83,4 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total et Clean Energy Fuels Corp. ont annoncé avoir conclu un accord stratégique en vue de favoriser l’usage du gaz naturel (CNG ou LNG) par les poids lourds aux Etats-Unis. Le groupe pétrolier français va entrer au capital de Clean Energy et acquérir 50,8 millions d'actions ordinaires pour un montant de 83,4 millions de dollars, détenant ainsi 25 % des actions et en devenant le principal actionnaire. Cette transaction sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Clean Energy qui se tiendra le 8 juin 2018.Clean Energy compte également lancer avec le soutien de Total un programme innovant de leasing qui permettra la mise en circulation de milliers de nouveaux poids lourds roulant au gaz naturel en vue de leur ravitaillement dans les stations du réseau de Clean Energy. Ce programme permettra aux entreprises de transport d'acquérir des poids lourds équipés d'un moteur au gaz naturel plus propre, sans surcoût par rapport à un moteur diesel. Il offrira aussi la garantie d'un prix du gaz naturel carburant inférieur à celui du diesel. Pour soutenir ce programme qui sera lancé au troisième trimestre 2018, Total apportera à Clean Energy des garanties pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars." Partout dans le monde, les clients comme les régulateurs demandent des solutions de transport plus propres, notamment dans le secteur du transport routier de marchandises " a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. " Le gaz naturel peut devenir le carburant du futur. Total est convaincu des fortes opportunités de développement dans le gaz naturel destiné au secteur du transport, notamment aux Etats-Unis qui bénéficient de vastes réserves de gaz naturel à faible coût ".