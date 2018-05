Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Total a reçu l'arrêté d'autorisation d'exploiter sa future bio-raffinerie de La Mède, étape importante du projet de transformation du site débuté en 2015 et dont le démarrage est prévu à l'été 2018. La Mède est autorisée à utiliser jusqu'à 450 000 tonnes d'huile végétale brute dans le cadre de son approvisionnement. Total a pris note de l'émotion suscitée par les informations, erronées, selon lesquelles l'huile de palme brute représenterait jusqu'à 450 000 tonnes par an, soit près de 70%, de l'approvisionnement du site.Cette confusion entre huile végétale et huile de palme conduit Total à préciser son plan d'approvisionnement tel qu'il ressort du dialogue avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire et sur lequel il s'engage.La bio-raffinerie disposera d'une capacité de traitement annuel de 650 000 tonnes. Elle s'approvisionnera à hauteur de 60 à 70 % d'huiles végétales brutes d'origines aussi diverses que le colza, le tournesol, le soja, la palme, le maïs ou de nouvelles plantes du type carinata. Le site traitera également 30 à 40 % de graisses animales, d'huiles alimentaires usagées et d'huiles résiduelles (huiles issues de déchets et de l'industrie papetière), cette part ayant vocation à augmenter au fil des années en fonction de la disponibilité de ces ressources alternatives.Dans le cadre d'un dialogue positif avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Total a décidé de s'engager dans une démarche de progrès continu et prend l'engagement de limiter l'approvisionnement en huile de palme brute à un volume inférieur à 50 % des volumes de matières premières qui seront traitées sur le site, soit au plus 300 000 tonnes par an. Cet engagement a été rendu possible grâce aux efforts réalisés pour développer et favoriser l'utilisation de produits issus de l'économie circulaire et notamment le recyclage de graisses animales qui pourront représenter au moins 100 000 tonnes par an du plan d'approvisionnement du site, un volume plus élevé que ce qui était envisagé à l'origine du projet. Total marque ainsi sa sensibilité aux enjeux de déforestation.Par ailleurs, pour ce qui concerne les critères de durabilité de l'huile de palme brute, Total s'est engagé à promouvoir un label de certification durable de haute qualité auprès de l'Union Européenne de type ISCC1 (ou de tout autre certification équivalente reconnue par la Commission Européenne).A cette fin, Total a mis en place une équipe dédiée qui s'assurera du respect par l'ensemble de la chaine logistique des critères de durabilité, et en particulier que l'approvisionnement soit issu de producteurs certifiés RSPO2.