Total : A suivre aujourd'hui

Total a signé un accord en vue de céder sa filiale de distribution de produits pétroliers en Haïti, comprenant un réseau de 92 stations-service et des activités de commerce de gros de carburants et de combustibles. Cet accord a été finalisé avec le consortium Bandari Corporation formé par plusieurs acteurs locaux et régionaux de premier plan."Cette cession à des opérateurs locaux s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de notre portefeuille d'actifs dans les Caraïbes" a déclaré Isabelle Gaildraud, Directeur Amériques de Total Marketing & Services. "Nous avons toute confiance envers Bandari Corporation Ltd. pour développer au mieux ces actifs de qualité. Nous restons par ailleurs présents à Haïti dans le domaine des lubrifiants, via un accord de distribution."