Total : Barclays salue la forte présence de TOTAL au Moyen-Orient

" Total est Qatari au Qatar, Emirati à Abu Dhabi, Iranien en Iran, je n'ai pas à choisir entre ces pays.” En juillet dernier, dans un contexte diplomatique tendu au Moyen-Orient, le PDG de la multinationale française, Patrick Pouyanné, ménageait les intérêts de son groupe. L'enjeu est d'importance. La Compagnie française des pétroles (CFP), ancêtre de Total, est née dans les années 1920 pour produire du pétrole au Moyen-Orient.Dans les années 2000, Christophe de Margerie, grand connaisseur de la région, a renforcé les liens avec les pays producteurs, notamment le Qatar, qui détiendrait d'ailleurs 4,8% du groupe.Cette forte présence au Moyen-Orient, Total devrait en tirer de substantiels bénéfices dans les années à venir, estime Barclays dans une note après une visite dans la région.Le broker a été étonné par l'ampleur des mesures de réduction des coûts prises par les compagnies pétrolières nationales pour améliorer la rentabilité de leurs projets. Or cette meilleure efficacité opérationnelle profitera à Total qui est l'un des groupes étrangers les plus exposés à la région au travers de participations à des projets, rappelle le courtier. Or, cet impact favorable, estimé à un milliard de dollars d'ici 2021, n'est pas encore pris en compte par le marché.Cette tendance venue du Moyen-Orient combinée à l'entrée de Total dans une nouvelle phase de croissance de la production et du free cash flow et aux efforts entrepris par le groupe pour renforcer la rentabilité de son capital, ont incité Barclays à relever sa recommandation sur le titre de Pondérer en ligne à Surpondérer et de revoir à la hausse son objectif de cours de 57 à 60 euros.En Bourse, Total bondit de 1,82% à 47,44 euros pour signer la meilleure performance du CAC 40.