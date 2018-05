Total : Greenpeace appelle à la prudence en Guyane

11/05/2018 | 09:56

Greenpeace indique ce jour avoir eu une 'confirmation visuelle' de la présence du récif de l'Amazone dans les eaux guyanaises, non loin d'un futur puits d'exploration pétrolière décidé par Total.



'Ces résultats sont une très bonne nouvelle pour la science et la biodiversité, mais une mauvaise nouvelle pour Total. La compagnie pétrolière a tenté de minimiser la biodiversité exceptionnelle de la région pour réduire la menace d'une marée noire qui pourrait se produire dans les eaux brésiliennes et avoir un impact sur les pays voisins', explique l'association de défense de l'environnement dans un communiqué.



En conséquence, Greenpeace appelle le gouvernement à 'ne pas céder à la précipitation et donner un blanc-seing au projet d'exploration de Total en Guyane'.



'L'enquête publique qui va prochainement démarrer doit être l'occasion pour les autorités françaises de prendre toutes les précautions nécessaires et de prendre en compte les résultats de la mission scientifique de Greenpeace', demande François Chartier, chargé de campagne Océans pour l'association.





