Total : autorisation pour la bio-raffinerie de La Mède

16/05/2018 | 14:25

Total annonce avoir reçu l'arrêté d'autorisation d'exploiter sa future bio-raffinerie de La Mède, d'une capacité de traitement annuel de 650.000 tonnes, étape importante du projet de transformation du site et dont le démarrage est prévu à l'été 2018.



La Mède est autorisée à utiliser jusqu'à 450.000 tonnes d'huile végétale brute dans le cadre de son approvisionnement, et le groupe énergétique prend l'engagement de limiter l'approvisionnement en huile de palme brute à au plus 300.000 tonnes par an.



Cet engagement a été rendu possible grâce aux efforts réalisés pour développer et favoriser l'utilisation de produits issus de l'économie circulaire et notamment le recyclage de graisses animales qui pourront représenter au moins 100.000 tonnes par an.



