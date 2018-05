Total : cession d'une filiale en Haïti

09/05/2018 | 08:49

Total annonce un accord en vue de céder au consortium Bandari Corporation Ltd, sa filiale de distribution de produits pétroliers en Haïti, comprenant un réseau de 92 stations-service et des activités de commerce de gros de carburants et de combustibles.



'Cette cession à des opérateurs locaux s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de notre portefeuille d'actifs dans les Caraïbes', a déclaré Isabelle Gaildraud, directeur Amériques de Total Marketing & Services.



Total a été attentif à la capacité et à la volonté des repreneurs d'accompagner le développement des activités cédées en veillant aux intérêts des employés. Il reste par ailleurs présent à Haïti dans le domaine des lubrifiants, via un accord de distribution.



