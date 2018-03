Total : deux nouveaux accords de concession avec Abou Dhabi

19/03/2018 | 09:29

Total annonce la signature de deux nouveaux accords de concession avec le Supreme Petroleum Council représentant le gouvernement de l'Emirat d'Abou Dhabi et la compagnie nationale Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).



Dans le cadre de ces accords, Total obtient une participation de 20% dans la nouvelle concession Umm Shaif & Nasr et de 5% dans la concession de Lower Zakum, à compter du 9 mars 2018, en contrepartie du versement d'un bonus global de 1,45 milliard de dollars, représentant un coût d'accès aux réserves de l'ordre de 1 dollar par baril. Ces participations apportent à Total une production de 80 000 barils par jour en 2018.



Umm Shaif et Lower Zakum sont deux des principaux champs offshore et représentent près de 20% de la production d'Abou Dhabi.



Total a également prolongé avec ADNOC pour trois années supplémentaires la concession du champ offshore Abu Al Bu Koosh opéré par Total avec une participation de 100%. Ce champ produit environ 10 000 barils par jour.



' Ces accords constituent une nouvelle étape majeure dans notre longue histoire avec Abou Dhabi et ADNOC depuis 1939. Après la signature en 2015 de la concession ADNOC Onshore, ils confirment notre engagement auprès d'ADNOC pour les 40 prochaines années ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.