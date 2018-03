Total : devient le partenaire fondateur du Cathay Smart Energy Fund pour investir dans le secteur des énergies nouvelles en ChineCommuniqué de presse

Paris - Total Energy Ventures (« TEV »), Hubei High Technology Investment Guiding Fund Management Co., Ltd. (« Hubei High Tech ») et Cathay Capital ont signé un protocole d'accord en vue de lancer le Cathay Smart Energy Fund, un fonds d'investissement dédié au secteur de l'énergie en Chine.

Ce fonds concentrera ses investissements sur les technologies émergentes et les nouveaux modèles économiques du secteur de l'énergie en Chine, dont les énergies renouvelables, l'Internet de l'énergie, le stockage de l'énergie, l'énergie décentralisée, l'énergie intelligente et les activités bas carbone. Il permettra à Total d'explorer les nouvelles opportunités en Chine ainsi que d'identifier de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies.

TEV et Hubei High Tech abonderont le fonds à hauteur de 300 millions de renminbi (50 millions de dollars) chacun. À l'issue de ce premier tour, d'autres partenaires rejoindront le fonds, dont le volume final de capitaux a pour objectif de dépasser 1,5 milliard de renminbi (environ 250 millions de dollars).

« La Chine est à l'avant-garde des technologies de l'énergie du XXIème siècle. A travers cet investissement, nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à l'écosystème d'innovation du secteur de l'énergie en Chine, grâce à la connaissance du marché chinois que nous apporte Cathay Capital. Nous pensons qu'il représente un fort potentiel d'innovation et de croissance dans des domaines liées aux énergies nouvelles et au développement durable et résonne avec l'ambition de Total de devenir la major de l'énergie responsable », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

À propos de Total Energy Ventures

Total Energy Ventures est le fonds d'investissement du Groupe dans les start-up de l'énergie. Ses prises de participations soutiennent les technologies et entreprises innovantes dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le stockage d'énergie, la digital energy, l'internet des objets et la mobilité durable. Son portefeuille comprend des entreprises comme Autogrid, Stem, Sigfox et Ontruck.

TEV est présent dans le monde entier et a déjà investi 10 millions d'euros dans le Sino French Innovation Fund, dont un tiers des investissements sont dédiés à la Chine.

À propos de Total en Chine

Présent en Chine depuis bientôt 40 ans, Total est le premier acteur mondial de l'énergie à avoir pénétré le secteur chinois de l'exploration pétrolière et gazière offshore et du raffinage.

Fort de ses quelque 5 000 collaborateurs dans le pays, le Groupe est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'énergie en Chine, notamment dans l'exploration et la production, le gaz, les énergies renouvelables et l'électricité, le raffinage et la chimie, ainsi que les activités de marketing et de services. Total ne cesse de développer de nouvelles opportunités commerciales avec des partenaires chinois, en Chine et dans le reste du monde.

A propos de Hubei High Tech

Hubei High Tech est la plate-forme d'investissement et de financement de la province du Hubei. Elle se concentre sur le soutien et le développement des industries émergentes et stratégiques, et dispose d'une connaissance approfondie de l'industrie de l'énergie éolienne et solaire, ainsi que d'autres énergies nouvelles.

A propos de Cathay Capital

Cathay Capital Private Equity, fondée par Mingpo Cai et Edouard Moinet à Paris en 2006, est la première société de capital-développement globale créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Expert de la création de valeur à travers les investissements cross-border en Europe, en Chine, et en Amérique du Nord, Cathay Capital se consacre à aider les équipes de management des sociétés de son portefeuille à grandir et à réussir au-delà de leurs frontières initiales. Grâce à sa plateforme unique sur 3 continents - avec des bureaux implantés à Shanghai, Beijing, New York, San Francisco, Munich et Paris, Cathay Capital permet d'accélérer localement les stratégies de croissance cross-border en lien avec ses vastes écosystèmes locaux. L'équipe Cathay - forte de 80 personnes - gère actuellement 8 véhicules d'investissement pour un total d'actifs sous gestion de plus de 2 milliards d'euros.

* * * * *

Contacts chez Total