Total : devient membre fondateur du Fonds des Nations Unies pour la Sécurité RoutièreCommuniqué de presse

Paris - Total s'engage pour la création du Fonds Mondial des Nations Unies pour la Sécurité Routière. Membre fondateur, le Groupe va contribuer à hauteur de 1 million de dollars au lancement de ce fonds de prévention.

Cet engagement de Total, dans le cadre de Total Foundation, est une contribution pour atteindre à horizon 2020 l'Objectif du Développement Durable des Nations Unies, qui vise à diviser par deux le nombre de décès et de traumatismes liés aux accidents de la circulation.

« La sécurité est une valeur du Groupe et la prévention des accidents de la route fait partie de nos engagements prioritaires » a réaffirmé Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « La mobilité est en effet au cœur des activités de Total et nous avons développé une véritable expertise en matière de sécurité et de prévention routière. Par cet engagement, nous souhaitons, avec ceux qui s'y joindront, dire notre conviction que ces accidents ne sont pas une fatalité : la sensibilisation, l'éducation et l'amélioration des standards sont les clefs du changement. Le Fonds mondial des Nations Unies est une réponse à ce challenge qui concerne tous les habitants de la planète. »

En matière de sécurité routière, Total et l'ensemble de ses filiales s'impliquent quotidiennement sur le terrain, au travers de multiples initiatives de prévention à destination des populations, notamment des jeunes, de formation pour les professionnels et de soutien auprès des autorités publiques.

À propos de Total Foundation :

L'engagement sociétal de Total s'inscrit dans son ambition de devenir la major de l'énergie responsable. Avec Total Foundation, le Groupe souhaite contribuer, aux côtés des acteurs de la cité, au développement de ses territoires d'ancrage. En privilégiant la jeunesse, elle agit sur quatre axes essentiels au développement des territoires : la sécurité des transports, les forêts et le climat, l'éducation et l'insertion des jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine.

Ces programmes sont mis en œuvre et définis avec des acteurs identifiés pour leur expérience permettant des réponses efficaces aux enjeux de la société.

