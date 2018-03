Total : investissement dans les énergies vertes en Chine

27/03/2018 | 10:25

Total Energy Ventures, Hubei High Technology Investment Guiding Fund Management Co. Ltd. et Cathay Capital ont signé un protocole d'accord en vue de lancer le Cathay Smart Energy Fund, un fonds d'investissement dédié au secteur de l'énergie en Chine, a-t-on appris ce mardi matin.



Ce fonds concentrera ses investissements sur les technologies émergentes et les nouveaux modèles économiques du secteur de l'énergie en Chine, dont les énergies renouvelables, l'Internet de l'énergie, le stockage de l'énergie, l'énergie décentralisée, l'énergie intelligente et les activités bas carbone.



Il permettra à Total d'explorer les nouvelles opportunités en Chine, et d'identifier de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies. TEV et Hubei High Tech abonderont le fonds à hauteur de 300 millions de renminbi (50 millions de dollars) chacun.



Au terme de ce premier tour, d'autres partenaires rejoindront le fonds, dont le volume final de capitaux a pour objectif de dépasser 1,5 milliard de renminbi (environ 250 millions de dollars).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.