Total : pas de structures récifales près de la zone de forage

14/05/2018 | 09:49

Total rappelle ce jour avoir mené, dans le cadre de sa demande d'autorisation de forage déposée afin de réaliser un puits d'exploration début 2019 au large de la Guyane, 'dès le mois d'octobre 2017 une large campagne océanographique, avec des équipes spécialisées et des experts du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris'.



Cette campagne, indique le groupe pétrolier, a notamment mis en évidence l'existence d'un plateau rocheux discontinu, avec quelques hauts-fonds, recouvert partiellement de sable, et présentant des peuplements biologiques épars.



Total répond ainsi à Greenpeace, qui affirmait la semaine dernière avoir identifié des structures récifales au large de la Guyane.



'Ce plateau rocheux est situé à près de 100 mètres de profondeur d'eau alors que la zone de forage est localisée par plus de 2.000 mètres de profondeur d'eau et est située à 30 kilomètres du plateau rocheux', assure le groupe.



