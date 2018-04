Total pourrait dépasser son objectif de croissance de la production en 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- La major pétrolière et gazière Total (FP.FR) a fait état jeudi d'une hausse à deux chiffres de son résultat net ajusté au premier trimestre, à la faveur de la hausse des cours pétroliers dans un contexte de demande toujours soutenue et de diminution des stocks, alors qu'à l'inverse les marges de raffinage se sont affaiblies sur la période. Le groupe estime en outre qu'il devrait dépasser son objectif d'une croissance de 6% de la production cette année.

Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net part du groupe du producteur d'hydrocarbures a atteint 2,64 milliards de dollars, contre 2,85 milliard de dollars un an plus tôt. En données ajustées au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et effet des variations de juste valeur, soit l'indicateur le plus communément retenu dans le secteur, le bénéfice net ajusté a progressé de 13% à 2,88 milliards de dollars, grâce à une hausse de 22% du résultat opérationnel ajusté, tiré par une progression de 58% de la branche exploration & production.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe est ressorti à 3,38 milliards de dollars, contre 2,76 milliards de dollars un an plus tôt, et le chiffre d'affaires s'est établi à 49,61 milliards de dollars, contre 41,2 milliards de dollars au premier trimestre 2017.

Dans un communiqué, le géant français de l'énergie a indiqué qu'il entendait maintenir "avec rigueur" sa discipline sur les coûts, soulignant qu'en dépit de l'orientation actuelle des cours à la hausse, l'environnement demeurait volatil "avec une persistance des incertitudes sur l'évolution de l'offre mondiale".

Total vise un montant d'investissements (organiques et acquisitions nettes de cessions) compris entre 15 et 17 milliards de dollars en 2018, tandis que le programme d'économies se poursuit. Le groupe vise des économies de plus de 4 milliards de dollars cette année. La société dirigée par Patrick Pouyanné vise par ailleurs à réduire encore son point mort organique, jusqu'à 25 dollars par baril cette année.

Parallèlement, la croissance de la production en 2018 devrait dépasser l'objectif de 6%, grâce à la montée en puissance de projets comme Yamal LNG en Russie et Moho Nord au Congo, au démarrage de Fort Hills au Canada et Timimoun en Algérie, et à la contribution des nouveaux actifs, notamment Maersk Oil et Al Shaheen au Qatar. Total s'est ainsi dit conforté dans son ambition de réaliser une croissance de sa production de 5% par an en moyenne entre 2016 et 2022.

Les démarrages de projets fortement générateurs de cash et la pleine contribution des nouveaux actifs, principalement Maersk Oil, devraient en outre "continuer à alimenter la croissance des cash-flows sur le reste de l'année 2018", a indiqué le groupe.

Total a également souligné que depuis le début du deuxième trimestre, les marges de raffinage progressaient, autour de 30 dollars par tonne, mais que le taux d'utilisation des raffineries était affecté depuis mi-mars par des travaux de maintenance planifiée sur la partie pétrochimique de la plate-forme de Normandie et sur un des deux trains de raffinage de la plate-forme d'Anvers.

En Bourse, Total évolue actuellement à un niveau inédit depuis 2014 sur fond de hausse des cours du brut. Dans ce contexte porteur, le groupe a promis une amélioration de 10% de son dividende sur trois ans pour atteindre 2,72 euros par action au titre de l'exercice 2020, et prévoit jusqu'à 5 milliards de dollars de rachats d'actions sur la période 2018-2020, "afin de partager avec ses actionnaires les bénéfices résultant des prix du pétrole élevés".

Au cours du trimestre écoulé, l'entreprise a racheté toutes les actions émises en janvier, pour annuler toute dilution issue de la fraction du deuxième acompte sur dividende 2017 payée en actions, et a acquis des actions supplémentaires pour un montant d'environ 300 millions de dollars.

