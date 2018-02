Total : signe deux accords d'exploration au Liban

09/02/2018 | 16:44

Total annonce la signature avec le gouvernement libanais de deux accords d'exploration et de production couvrant les blocs 4 et 9 situés au large du Liban.



Les blocs ont été attribués au consortium de Total (opérateur, 40%), Eni (40%) et Novatek (20%) dans le cadre du 1er cycle de licence offshore, lancé par le gouvernement libanais en janvier 2017.



Ces accords prévoient le forage d'au moins un puits par bloc dans les trois premières années. La priorité du consortium sera d'effectuer un premier puits d'exploration sur le bloc 4 en 2019.



'Acteur historique de la distribution de produits pétroliers au Liban, Total se réjouit de pouvoir élargir sa présence dans le pays au secteur de l'Exploration-Production. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie d'exploration du Groupe en Méditerranée', a décalré Stéphane Michel, directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord, Exploration-Production de Total.



