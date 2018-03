Total : soutenu par un relèvemen de broker

13/03/2018 | 14:13

Total avance de 1,5% et tient ainsi le haut du pavé sur le CAC40, soutenu par Barclays Capital qui a relevé son conseil de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur l'action de la major pétro-gazière, avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 60 euros.



Le broker note que les compagnies pétrolières nationales (CPN) du Moyen-Orient se sont restructurées, ce qui pourrait accroître les perspectives régionales des grands acteurs européens, qui pourraient ainsi approfondir leurs relations avec les CPN.



Or, Barclays Capital souligne que Total est déjà l'une des 'majors' européennes les plus exposées au Moyen-Orient, région d'où elle tire plus de 20% de sa production, 'soit presque le double de BP et de Shell'.



