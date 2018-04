Total : vers un complexe pétrochimique géant à Jubail

10/04/2018 | 14:45

À l'occasion de la visite à Paris de Mohammed ben Salmane, Total annonce la signature avec Saudi Aramco d'un protocole d'accord en vue de construire un complexe pétrochimique géant à Jubail en Arabie Saoudite.



Ce complexe s'intègrera en aval de la SATORP, une raffinerie de taille mondiale en joint-venture entre Saudi Aramco (62,5%) et Total (37,5%) située à Jubail, et sera conçu de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites.



Au total, ce sont neuf milliards de dollars qui seront investis, permettant de créer 8.000 emplois locaux directs et indirects. Le projet produira plus de 2,7 millions de tonnes de produits chimiques à haute valeur ajoutée.



