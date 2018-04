Total : Oddo estime que la valorisation est très attractive

11/04/2018 | 10:02

Oddo reste à l'achat sur le titre après l'accord avec l'Arabie Saoudite. L'objectif de cours reste fixé à 56 E. ' La valorisation est très attractive avec une décote de 16% ' explique Oddo.



Total a annoncé la signature avec Saudi Aramco d'un protocole d'accord en vue de construire un complexe pétrochimique géant à Jubail en Arabie Saoudite.



Ce complexe s'intègrera en aval de la SATORP, une raffinerie de taille mondiale en joint-venture entre Saudi Aramco (62,5%) et Total (37,5%) située à Jubail, et sera conçu de façon à maximiser les synergies opérationnelles entre les sites.



' Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Total mais également de l'Arabie Saoudite qui souhaite diversifier sa dépendance au pétrole en trouvant des débouchés à valeur ajoutée comme la construction de sites pétrochimiques et de raffineries ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Total devrait enregistrer une forte accélération du CFFO et avoir une bonne discipline au niveau des capex permettant au FCF yield d'atteindre 8.5% en 2020, un niveau parmi les meilleurs du secteur. Celui-ci est d'ailleurs à l'origine de la récente hausse des dividendes et du rachat d'actions de 5 Md$ sur trois ans ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.