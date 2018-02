Total : Oddo salue la publication du 4ème trimestre

08/02/2018 | 15:45

Total a publié un résultat net ajusté en croissance de 19% à 2,9 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2017, soit 1,10 dollar par action. Oddo estime que les résultats en amont sont en ligne avec une bonne publication au 4ème trimestre. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 56 E.



L'activité Raffinage et Chimie est meilleure que prévu. Le résultat a été tiré principalement par de fortes progressions dans les divisions exploration-production (+79%) et gas, renewables & power (+76%).



Oddo souligne que le groupe relève ses dividendes de 10% sur 3 ans et annonce un programme de rachat d'action de 5 Md$ en 2018-20.



Le groupe a en effet annoncé un dividende proposé à 2,48 euros par action pour l'année 2017, une hausse de 10% du dividende entre 2018 et 2020.



