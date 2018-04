Total : UBS maintient son conseil acheteur

26/04/2018 | 11:26

UBS salue la publication trimestrielle de la major française Total ce matin en maintenant son conseil d'achat sur la valeur. L'objectif de cours à 12 mois de 53 euros est également confirmé, bien qu'il n'augure que d'un potentiel de hausse de 3%.



A en croire une note de recherche, ces résultats intermédiaires traduisent 'une amélioration régulière' de la situation du groupe, le résultat net de 2,88 milliards de dollars étant en ligne avec le consensus (2,90 milliards). Grâce à l'Amont, le bénéfice net opérationnel a dépassé les attentes. Tel n'est pas le cas du cash flow opérationnel, mais la déception de ce côté provient d'une hausse ponctuelle du besoin en fonds de roulement.



Les investissements organiques ressortent à 2,6 milliards alors qu'UBS les attendait à 3,3 milliards, et les produits de cession (2,6 milliards de dollars) ont été plus élevés que prévu. Le 'gearing' reste aux environs immédiats de 15% et comme annoncé, le dividende trimestriel augmente de deux centimes à 0,64 euro.



Enfin, Total prévoit cette année de dépasser son objectif de croissance de la production de 6% (au T1 : + 5%), la prévision moyenne de 5% l'an d'ici 2022 étant réitérée.





