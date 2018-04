TSYS : et Mashreq Bank Annoncent la Mise en Œuvre Réussie de PRIME℠ pour l'Acquisition de Services

Une institution financière primée à Dubaï déploie avec succès la solution de traitement des paiements de TSYS

TSYS (NYSE : TSS) et Mashreq Bank ont annoncé aujourd'hui que Mashreq a mis en œuvre avec succès la solution de licence logicielle de TSYS, PRIME, afin d'améliorer les expériences client de la banque pour ses commerçants. TSYS fournit au Mashreq sa plateforme principale de paiement émetteur et récepteur PRIME℠, ainsi que les modules et services accompagnants.

La première phase de la mise en œuvre a suivi les meilleures pratiques du secteur en matière de planification, de développement et de conception de solutions, ce qui a permis de lancer avec succès les services d'acquisition dans les 8 mois suivant la signature du contrat. La deuxième phase du projet, qui inclura les solutions d'émission de PRIME, sera déployée plus tard cette année.

« Chez Mashreq, nous sommes ravis de ce partenariat avec TSYS pour notre plateforme d'acquisition, car le système offre plus de flexibilité et d'évolutivité à nos activités commerciales. Les efforts conjoints ont permis au projet d'être exécuté de façon transparente et à un rythme extraordinaire. Nous attendons avec impatience une plus grande collaboration avec TSYS dans la phase II pour mieux servir nos clients en utilisant la plateforme PRIME », a déclaré M. Pankaj Kundra, Responsable des Paiements, Mashreq Bank.

TSYS fournit à Mashreq des solutions d'acquisition, y compris la solution principale PRIME qui permet à Mashreq de gérer ses relations avec les marchands et d'accélérer l'intégration des marchands. Des solutions supplémentaires qui seront mises en œuvre au cours de la première phase, figure Prime Fraudguard qui protège les titulaires de carte contre la fraude, PRIME Dispute Manager qui tranche efficacement les litiges de transaction pour prendre une résolution rapide, et TSYS InterActiv Interchange Pricing pour permettre à Mashreq de mieux gérer son portefeuille de commerçants en matière de frais d’échange et des coûts connexes.

Outre la mise en œuvre des solutions d'émission de PRIME plus tard cette année, la phase finale du projet se concentrera sur l'acquisition multicanal de Mashreq avec le support de passerelle de paiement pour le commerce électronique, le portail marchand avec la préparation des rapports du tableau de bord, la conversion dynamique de devises et le support d'acceptation de paiement pour tous les principaux systèmes de paiement. Mashreq consolidera et gèrera également l'émission de ses cartes avec PRIME dans plusieurs pays, en commençant par les UAE, suivi par le Koweït, le Bahreïn, l'Égypte et le Qatar.

« Nous avons établi un excellent partenariat avec Mashreq, ce qui constitue la base du succès. Ensemble, nous avons mis en place la plateforme PRIME et nous sommes en mesure de fournir une solution conçue pour soutenir la communication avec les clients et les besoins de paiement en constante évolution », a déclaré Rene Kruse, Directeur du Groupe et Directeur Général des marchés internationaux à TSYS.

À propos de Mashreq

Etablie en 1967, Mashreq est la banque la plus ancienne des Émirats Arabes Unis disposant de solutions et de services financiers primés. Tout au long de ses 50 ans d'existence, Mashreq s'est distinguée par ses solutions financières innovantes, permettant à ses clients de réaliser leurs projets. Aujourd'hui, Mashreq a une présence significative dans 11 pays en dehors des UAE avec 21 succursales et bureaux à l'étranger en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Afrique.

Mashreq a récemment lancé sa nouvelle Vision et Mission, soulignant son engagement envers ses clients, ses collègues et la communauté. En réponse à sa nouvelle Vision visant à être la banque la plus croissante de la région, Mashreq profite de sa position de leader dans le secteur bancaire pour fournir des possibilités et des solutions novatrices à ses clients dans les domaines de services bancaires des Entreprises, de détail, à l’International, de trésorerie et dans le système bancaire Islamique. Mashreq est fière d'être la première institution financière aux Émirats Arabes Unis à remporter le prix Gallup Great Workplace Award pour trois années consécutives de 2014 à 2017. Mashreq continue également d'investir dans le recrutement, la formation et le développement des générations futures de banquiers nationaux des Émirats Arabes Unis.

À Propos de TSYS

TSYS® (NYSE : TSS) est un fournisseur mondial leader de services de paiements, proposant des solutions transparentes, sûres et innovantes sur l'ensemble de spectre des paiements, -du traitement des émetteurs à l'acquisition de marchands en passant par la gestion des programmes prépayés-. Nous réussissons parce que nous mettons les gens et leurs besoins au cœur de chaque décision. C'est une approche que nous appelons « People-Centered Payments® ».

Notre siège social est situé à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, avec environ 12 000 membres de l'équipe et des bureaux répartis dans 13 pays. TSYS a généré un chiffre d'affaires de 4.9 milliards de dollars en 2017, tout en traitant plus de 27.8 milliards de transactions. Nous sommes membres de The Civic 50 et nous avons été nommés par le magazine Ethisphere, l'une des sociétés mondiales les plus éthiques du monde en 2018. TSYS est membre du S&P 500 et affiche systématiquement toutes les informations importantes sur son site web. Pour en savoir plus, veuillez visiter tsys.com.

