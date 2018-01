TSYS : nomme Kelley Knutson à la présidence de Netspend

Avant cette nomination, M. Knutson dirigeait l’unité commerciale internationale de TSYS Issuer Solutions

TSYS (NYSE : TSS) a annoncé aujourd'hui que Kelley Knutson a été nommé premier vice-président exécutif de TSYS et président de Netspend, l'un des principaux fournisseurs de cartes de débit prépayées à usage personnel et commercial. M. Knutson relèvera directement de M. Troy Woods, président et chef de la direction de TSYS.

Basé à Londres, M. Knutson était, depuis 2003, vice-président exécutif de TSYS et président d'International Issuer Solutions. Avant TSYS, M. Knutson était PDG de Clear Money Ltd., un fournisseur de services de gestion de factures électroniques pour les émetteurs de factures et les institutions financières britanniques. Au cours de sa carrière, M. Knuston a occupé divers postes de direction dans le secteur international des paiements, au sein de sociétés telles que GE Capital et Visa.

« La vaste expérience de Kelley dans le secteur financier et chez TSYS fait de lui le candidat idéal pour diriger notre activité Netspend. Il a été le moteur de notre activité d'émission internationale et continue d'atteindre des objectifs financiers année après année », a déclaré M. Troy Woods. « Chez TSYS, la promotion interne fait partie de notre culture et je suis convaincu que Kelley sera un énorme atout pour Netspend, à l'heure où nous continuons à développer notre activité de prépaiement ».

M. Knutson remplace Chuck Harris qui a quitté la société en décembre 2017 pour poursuivre une opportunité dans le secteur à but non lucratif.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe talentueuse de Netspend qui sert les millions d'Américains qui choisissent le prépayé comme outil financier », a déclaré Kelley Knutson. « La priorité accordée au client que pratique Netspend m’impressionne beaucoup, de même que l’approche novatrice adoptée pour développer des solutions leaders sur le marché. Je suis confiant dans les futures opportunités de croissance, alors que nous continuons à nous concentrer sur les clients et les entreprises que nous servons ».

M. Knutson est titulaire d'une licence en comptabilité de la Northern Arizona University et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université Loyola Marymount de Los Angeles, en Californie.

À propos de TSYS

TSYS® (NYSE : TSS) est un important prestataire international de paiements, offrant des solutions transparentes, sécurisées et innovantes pour toute la gamme des paiements, qu’il s’agisse des opérations des émetteurs, des transactions des commerçants, ou de la gestion des programmes prépayés. Nous réussissons, car nous mettons les gens et leurs besoins au cœur de chaque décision. C’est une approche que nous appelons « People-Centered Payments® » (paiements centrés sur les gens).

Notre siège est situé à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, et notre effectif s’élève à environ 11 500 collaborateurs répartis dans des succursales locales dans 13 pays. TSYS a généré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards USD en 2016, et traité plus de 25,5 milliards de transactions. TSYS est membre de The Civic 50 et a été nommée par la revue Ethisphere comme l’une des sociétés les plus éthiques au monde en 2017. TSYS est membre du palmarès S&P 500 et affiche régulièrement sur son site Web toutes les informations importantes. Pour d’autres renseignements, consultez le site tsys.com.

