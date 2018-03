TSYS : prolonge l’accord avec Permanent TSB afin de poursuivre le traitement de ses portefeuilles de cartes de crédit et de débit

TSYS (NYSE : TSS) a annoncé aujourd’hui la prolongation de son accord avec Permanent TSB afin de poursuivre le traitement des portefeuilles de cartes de crédit et de débit de la banque. TSYS proposera également des services supplémentaires, tels que l’analytique ou la gestion de la fraude et des risques.

Permanent TSB est un prestataire de services financiers depuis longtemps établi sur le marché irlandais et dont les origines remontent à 1884. Proposant une large gamme de produits bancaires à plus d’un million de clients, Permanent TSB est un important prestataire de services financiers en République d’Irlande.

« Nos racines les plus profondes remontent à l’industrie du paiement irlandaise, et Permanent TSB représente indéniablement une partie essentielle de notre fondation en Irlande », a déclaré Ashley Beard, Directrice de la Gestion de comptes, TSYS International. « Nous sommes ravis de la poursuite de cette relation et d’avoir la chance d’aider la banque à renforcer et à étendre ses offres de produits qui lui permettent d’offrir une expérience transparente à ses clients. »

« Notre expérience auprès de TSYS - pas uniquement sur le marché irlandais, mais dans toute l’Europe - n’est qu’une des raisons pour lesquelles cette entreprise constitue un partenaire de valeur », a confié pour sa part Kevin Curley, Responsable des paiements et des opérations comptables chez Permanent TSB. « Dans notre recherche d’amélioration de l’expérience de nos détenteurs de cartes, nous comptons sur eux pour continuer à fournir de nouveaux produits et fonctionnalités innovants, parallèlement à la fiabilité de leur service client. »

Les détails de l’accord à long terme n’ont pas été dévoilés.

À propos de TSYS

TSYS® (NYSE : TSS) est un important prestataire international de paiements, offrant des solutions transparentes, sécurisées et innovantes pour toute la gamme des paiements, qu’il s’agisse des opérations des émetteurs, des transactions des commerçants, ou de la gestion des programmes prépayés. Nous réussissons, car nous mettons les gens et leurs besoins au cœur de chaque décision. C’est une approche que nous appelons « People-Centered Payments® » (paiements centrés sur les gens).

Notre siège est situé à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, et notre effectif s’élève à environ 12 000 collaborateurs répartis dans des agences locales dans treize pays. TSYS a généré un chiffre d’affaires de 4,9 milliards USD en 2017, et traité plus de 27,8 milliards de transactions. TSYS est membre de The Civic 50 et a été nommée par la revue Ethisphere l’une des sociétés les plus éthiques au monde en 2018. TSYS est membre du palmarès S&P 500 et affiche régulièrement sur son site Web toutes les informations importantes. Pour d’autres renseignements, consultez le site tsys.com.

À propos de Permanent TSB

Le Groupe est un important prestataire de services financiers de détail en Irlande, offrant une large gamme de produits bancaires et de services financiers à ses clients, parmi lesquels des hypothèques résidentielles, des prêts à terme, des comptes courants, des dépôts de particuliers et d’entreprise, des cartes de crédit et des découverts, ainsi que des produits d’assurance générale, de retraite et d’investissement.

