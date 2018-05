TOUAX : ACTIVITE du 1er trimestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 15 Mai 2018

L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

ACTIVITE du 1er trimestre 2018

Le chiffre d'affaires dont la présentation était initialement prévue ce jour sera publié le 29 Mai 2018 après bourse. Ce décalage est dû à la revue de l'application de la norme comptable IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients" qui est entrée en application le 1er janvier 2018 et des éventuels impacts de présentation du chiffre d'affaires.

Toutefois, l'activité au premier trimestre a été bien orientée. Les marchés de la location d'équipement de transport (Wagons de Fret, Barges Fluviales et Conteneurs Maritimes) en Europe et dans le monde bénéficient d'une demande croissante de biens et de transports. Il en résulte des taux d'utilisation élevés et en progression pour toutes nos activités au cours du 1er trimestre 2018.

Par ailleurs, des accords de crédit ont été reçus pour les financements de 60m$ de conteneurs maritimes et de 66m€ de wagons de fret. Le processus de documentation est en cours. Ces financements permettront de réinvestir et d'accompagner la croissance des actifs gérés pour compte propre et pour compte de tiers à partir du second semestre 2018.

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX Fabrice & Raphaël WALEWSKI Gérants

touax@touax.com www.touax.com

Tel :+33 1 46 96 18 00

ACTIFIN

Ghislaine Gaparetto

ggasparetto@actifin.fr

Tel:+33 1 56 88 11 11





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TOUAX via Globenewswire