Toupargel : pas de dividende au titre de l'exercice 2017

Toupargel a fait état ce lundi soir d'une perte nette part du groupe de 7,6 millions d'euros au titre de l'exercice clos, contre une précédente perte de 18 millions à fin 2016.



Le groupe a en revanche déploré une perte opérationnelle courante de 10,6 millions d'euros (dont 4 millions de charges non-récurrentes liées au plan stratégique 'Oxygène'), à comparer à un bénéfice de 2,8 millions, ainsi qu'un Ebitda (EBE) de -1,1 millions d'euros, contre +11,5 millions à l'issue de l'exercice précédent.



La marge commerciale a au surplus diminué de 14,5 millions d'euros sur un an pour ressortir à 153,7 millions, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 293,2 millions d'euros à 271,4 millions. Ce recul est dû à une baisse de 9,8% des revenus tirés de l'activité historique (vente par téléphone de produits surgelés) qui n'a pu être compensée par une forte croissance des ventes sur le web (+36 %) à laquelle contribue fortement l'extension nationale de l'offre de produits frais et d'épicerie.



Le conseil d'administration ne proposera pas de versement de dividende à l'Assemblée générale du 25 avril prochain.



Enfin, en termes de perspectives, Toupargel a fait savoir qu'il accélèrera cette année le redéploiement de ses ressources sur les ventes web et les produits de la gamme frais et épicerie.





