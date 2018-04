SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL : Energy 2 est désormais occupé à 90 %

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Société de la Tour Eiffel poursuit activement la commercialisation de son patrimoine sur le pôle de Vélizy-Villacoublay (78) avec l’arrivée d’un nouveau locataire dans son immeuble Energy 2 : la société EFI qui signe un bail de 6 ans fermes pour une surface de 1 200 mètres carrés de bureaux. Avec cette prise à bail, Energy 2 - un immeuble de 5 étages sur 5 444 mètres carrés, Breeam in Use, entièrement rénové et indépendant - est désormais occupé à 90 %.