Tour Eiffel : résultat net de 17,3 ME en 2017

07/03/2018 | 19:25

Les revenus locatifs bruts s'élèvent à 68,4 ME en 2017 contre 59,6 ME en 2016, en hausse de 14,8%.



' L'augmentation des loyers s'explique notamment par les acquisitions réalisées en 2016 (3 actifs à Guyancourt, Puteaux et Nanterre-Préfecture auxquels s'ajoute le parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine) '.



Le revenu locatif net disponible sur le patrimoine s'établit à 63,1 ME en 2017 contre 55,3 ME en 2016.



Le résultat opérationnel courant s'établit à 26,3 ME en 2017 après prise en compte des amortissements et de frais de structure (25,4 ME en 2016). Le Cash-Flow Courant est en progression de plus de 16%, à 45,2 ME contre 38,9 ME au titre de 2016. Le résultat net ressort à 17,3 ME en 2017 contre 17,1 ME en 2016.



Le patrimoine du Groupe s'établit au 31 décembre 2017 à 1 168,9 ME, hors droits de mutation et frais, contre 1 135,1 ME au 31 décembre 2016.



' Les résultats de l'exercice 2017 sont conformes au déroulement du plan mené depuis plus de 3 ans. Après le renforcement de ses fondamentaux, la foncière poursuit sa stratégie visant à porter la taille de son patrimoine à 1,5 MdE. La priorité aujourd'hui va aux pré-commercialisations des projets en développement et les équipes de la Société de la Tour Eiffel sont mobilisées sur le renforcement de l'offre de services qui accompagne la mutation et le développement de nos parcs d'affaires tant en Ile-de-France qu'en région ', déclare Philippe Lemoine, Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel.



