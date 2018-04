Poids lourds: Partenariat stratégique entre Hino et VW

Les deux constructeurs de camions étudieront les moyens de collaborer dans des domaines tels que les moteurs diesel et hybrides, la connectivité et la conduite autonome, comptant sur le poids de leur production combinée pour réaliser des économies d'échelle dans la recherche-développement (R&D) et les achats.

"Nous pouvons regrouper nos forces et dépenser de la l'argent en R&D une seule fois, et non deux ou trois fois", a dit Andreas Renschler, président du directoire de la filiale poids lourds de Volkswagen, à la presse à Tokyo.

"Nous pensons pouvoir économiser sur nos budgets et regrouper nos ressources pour mettre sur le marché des produits plus rapidement que si nous avions été seuls".

Les deux sociétés ont dit que ce partenariat ne changerait en rien leurs relations avec leur société-mère respective.

Volkswagen compte introduire en Bourse son pôle poids lourds au cours du premier trimestre 2019, ont déclaré mercredi deux personnes proches du dossier.

Hino vend 70% environ de ses camions au Japon et dans le reste de l'Asie, où il domine le segment des poids lourds. Il développe également des opérations en Afrique et en Amérique du Nord.

La filiale de VW incorpore la société MAN Truck and Bus Company, qui vend des utilitaires en Europe, au Proche-Orient, en Afrique et en Amérique latine, ainsi que le suédois Scania, producteur de poids lourds et d'autocars surtout pour le marché européen mais qui se développe aussi en Asie.

(Naomi Tajitsu et Minami Funakoshi; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HINO MOTORS LTD 0.30% 1346 -8.93% VOLKSWAGEN 1.66% 176.04 3.08%