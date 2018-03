Toyota : remporte un prix pour sa relation client

19/03/2018 | 15:53

Toyota a remporté cette année et pour la troisième fois le palmarès général du Podium de la Relation Client 2018, établi par Kantar TNS et BearingPoint et pour la sixième fois le Podium du Secteur Automobile.



Depuis 2003, ce classement récompense les marques pour la qualité de la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients.



' Toyota excelle sur les trois grands piliers de la Relation Client - exécution, lien, émotion - et séduit ses clients notamment par sa proactivité, sa transparence, sa capacité à faire de la pédagogie et à les fidéliser ', indiquent Arielle Bélicha-Hardy, Chief Expertise Officer de Kantar TNS, et Muriel Monteiro, associée chez BearingPoint.



Didier Gambart, président-directeur général de Toyota France, a déclaré en recevant le prix : ' Réussir à communiquer de manière plus pertinente auprès de nos clients en évitant l'intrusion et en proposant des parcours personnalisés est un enjeu crucial sur lequel nous travaillons depuis près de 2 ans '.



