Toyota : taux moyens d'émissions de CO2 les plus faibles

11/04/2018 | 19:10

Le groupe Toyota (marques Toyota et Lexus) figure pour la sixième année consécutive en tête du classement des constructeurs dont les taux moyens d'émissions de CO2 sont les plus faibles. C'est ce qui ressort de l'étude de L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) pour les véhicules neufs vendus en France en 2017.



Les modèles vendus par Toyota en 2017 émettent en moyenne 98 g/km de CO2, soit une baisse de 2,66 g/km par rapport à 2016. La moyenne du marché français pour l'ensemble des constructeurs est de 111 g/km, en hausse de 1 g/km.



' Plusieurs modèles Toyota et Lexus figurent parmi les meilleurs, en particulier la Prius, dont les émissions de CO2 de 70 g/km sont les plus faibles du marché pour un modèle hybride-électrique, la nouvelle Yaris Hybride 'Made in France', qui n'émet que 75 g/km de CO2 mais aussi la Toyota Auris Hybride (à partir de 79 g/km), le Toyota C-HR Hybride (à partir de 86 g/km) et la Lexus CT 200h (à partir de 82 g/km) ' indique le groupe.



' Quant à la Prius Hybride Rechargeable, elle n'émet que 22 g/km de CO2, un record pour un modèle hybride rechargeable '.



Au niveau européen, Toyota apparaît aussi à la première place du classement publié par l'organisme JATO parmi les 20 marques les plus diffusées en Europe, avec une moyenne de 101,2 g/km, en recul de 2,7 g/km.



