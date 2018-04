Travel Technology Interactive : Communiqué de presse (Exercice 2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 10 avril 2018 - 17h00

Résultats 2017 : Confirmation du retour à l'équilibre au deuxième semestre

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le « cloud » à destination du secteur du transport, publie ce jour ses résultats pour l'exercice 2017.

Résultats consolidés en k€ (normes IFRS)

Chiffre d'affaires

France/Caraïbes/Asie/Amériques

Brésil

Résultat opérationnel courant (ROC)

ROC / CA en %

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel/CA en %

Intérêts et charges assimilées

Autres produits et charges financières Charges d'impôts

Résultat net part du Groupe

31.12.2017 31.12.2016 5 260 5 021 3 065 2 792 2 195 2 229 -103 463 -2% 9% -20 -260 -124 203 -2% 4% -237 -72 70 2 -4 -84 -295 50

Var. (valeur) Var. (%) 239 + 5% 273 + 10% -34 -2% -566 n/a

240 -92% -327 -161%

-165 + 229% 68 + 3400% 80 -95% -345 -690%

Capitaux propres

Disponibilités Dette nette

4 467 4 581 629 775 -2 523 -2 316

-114 -2,5% -146 -18,8% -207 + 8,9%

Les chiffres présentés ci-dessus comprennent, pour l'exercice 2016 et 2017, des opérations non récurrentes et exceptionnelles. Pour faciliter la comparaison de la performance de la Société, nous avons retraité ces éléments dans les tableaux et paragraphes qui suivent.

En 2016, ces éléments non récurrents comprennent des produits de 429 k€ décomposés comme suit : une facturation de 100 k€ pour une prestation exceptionnelle et des reprises de dotation de 329 k€ suite à un litige qui s'est soldé en faveur de TTI.

Tandis que, sur 2017, une charge non récurrente correspondant à une prime de non-conversion d'obligations a été comptabilisée pour 107 k€ à la suite des opérations capitalistiques de fin d'année.

Ainsi, après retraitement, les chiffres sont les suivants :

APRES RETRAITEMENT DES OPERATIONS NON RECURRENTES ET EXCEPTIONNELLES (2016 et 2017)

Résultats consolidés en k€ (normes IFRS)

Chiffre d'affaires

France/Caraïbes/Asie/Amériques

Brésil

Résultat opérationnel courant (ROC)

ROC / CA en %

Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel

Résultat opérationnel/CA en %

Intérêts et charges assimilées

Autres produits et charges financières Charges d'impôts

Résultat net part du Groupe

31.12.2017 31.12.2016 5 260 4 920 3 065 2 691 2 195 2 229 -103 -59 -2% -1% -20 -169 -124 -228 -2% -4% -130 -72 70 2 -4 -84 -188 -381

Var. (valeur) Var. (%) 340 + 7% 374 + 14% -34 -2% -44 n/a

149 -88% 104 n/a

-58 + 81% 68 + 3400% 80 n/a 193 n/a

Capitaux propres

Disponibilités Dette nette

4 467 4 581 629 775 -2 523 -2 316

-114 -2,5% -146 -18,8% -207 + 8,9%

Une dynamique toujours d'actualité et un chiffre d'affaires en progression de 7%

Le Groupe confirme sa bonne dynamique commerciale engagée depuis 2015 qui s'est accélérée en 2017 avec de nouvelles signatures et le développement organique des clients Zenith® et Nexlog®.

Une activité portée par la forte croissance des filiales en Amérique Centrale et en Asie

Afin de répondre à une demande toujours plus importante sur le continent américain, TTI a créé en 2016 une nouvelle filiale en Amérique centrale, TTI Americas Corporation. Cette filiale idéalement située géographiquement permet ainsi de se rapprocher de clients et prospects répartis entre l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud.

Depuis sa création en début 2016, cette filiale a déjà signé et implémenté 3 nouveaux clients de Zenith® au Belize, Guatemala et Honduras.

En 2017, le chiffre d'affaires pour cette filiale s'est établi à 330 k€ contre 170k€ en 2016, soit une progression de 94%.

De même, le Groupe poursuit son implantation en Asie-Pacifique où sa filiale basée à Singapour a vu son chiffre d'affaires croître de 32% pour s'établir à 749 k€ contre 569 k€ en 2016.

C'est sur ce marché extrêmement porteur que le Groupe compte à présent son client Zenith® le plus important en termes de trafic passagers (US-Bangla Airlines) et sur lequel de nouveaux clients ont aussi été implémentés dans le Pacifique et en Australie (Air Calédonie et JetGo Australia).

Au global, le chiffre d'affaires cumulé des entités France, Caraïbes, Asie et Americas continue sa progression en passant de 2,7 M€ à 3,1 M€ (+14%).

Le chiffre d'affaires de la filiale Brésil reste stable en devise Euro

Le Groupe se félicite également de la stabilité de l'activité de la filiale Brésilienne alors que le pays est sujet à des difficultés économiques depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires de la filiale Brésil est ainsi resté stable autour des 2,2 M€.

Retour à l'équilibre au deuxième semestre

Le Groupe récolte les fruits des efforts engagés depuis 2013/2014. Ses investissements technologiques successivement dans ses solutions Zenith® puis Nexlog® ont permis d'offrir des solutions innovantes que le marché attendait.

L'ensemble des résultats sont redevenus positifs au second semestre. Sur cette période, le ROC s'inscrit à +150 k€ (vs -253 k€ au premier semestre) suite aux efforts de bonne gestion du Groupe, et le Résultat Net part du Groupe à +107 K€ (à noter que même sans retraitement de la charge liée à la prime de non conversion des obligations, le deuxième semestre est également à l'équilibre).

Ce retour des indicateurs dans le vert s'inscrit dans la durée d'un retournement réussi qui avait commencé dès le deuxième semestre 2015 et qui s'est prolongé sur l'exercice 2016 puis sur le deuxième semestre 2017. Désormais, le Groupe est en ordre de marche pour poursuivre son redéploiement et sa croissance rentable sur ses principaux marchés.

La confiance renouvelée de ses actionnaires

Suite à l'autorisation donnée par le Conseil de Surveillance, le Directoire a procédé, avec les fonds d'investissement gérés par NextStage AM, à une nouvelle émission d'obligations convertibles pour 1 486 K€ en décembre 2017. Ce nouvel apport de trésorerie a permis de rembourser par anticipation les OCABSA 2014 et 2015 à hauteur de 1 100 k€ et de renforcer les réserves de trésorerie du Groupe qui s'élèvent au 31 décembre 2017 à 629 K€.

Avec des capitaux propres de 4.467 K€, le Groupe dispose d'une situation financière solide pour soutenir ses projets de croissance.

Perspectives

Commentant cette publication, Grégoire Echalier, Président du Directoire, déclare : « Après quelques années difficiles, l'année 2017 est le deuxième exercice cumulé de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise a également atteint l'équilibre financier sur 4 des 5 derniers semestres et prouve ainsi que l'essentiel de la restructuration est derrière nous. En 2018, nous allons amplifier nos investissements qui, associés à une croissance de notre portefeuille clients, nous permettent d'anticiper une phase de stabilisation préalable à notre retour à une rentabilité normée des solutions Cloud dédiées à l'industrie du transport. »

Prochains rendez-vous

-Réunion SFAF (Paris) : le 18 mai 2018 à 10h

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement Zenith®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que Nexlog®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par BPI France.

Contact :

Grégoire ECHALIER Président du Directoire +33 1 71 18 15 15 comfi@ttinteractive.com

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs »

