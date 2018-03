Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano a dévoilé un chiffre d’affaires en forte progression au titre du premier semestre de son exercice 2017/2018 (clos fin février). Ainsi, le spécialiste des camping-cars et caravanes a réalisé un chiffre d’affaires avoisinant les 1,1 milliard d'euros, en croissance de 46,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le segment « véhicules de loisirs » ressort à 1,019 milliard d’euros (+49,7%) et le segment «équipement des loisirs » s’inscrit à 76,4 millions d’euros (+12,4%)."Portées par un marché européen du camping-car toujours bien orienté, les ventes de Trigano au second trimestre ont poursuivi leur croissance à un rythme soutenu", s'est félicité le groupe, dans son communiqué.Compte tenu de ces performances, les résultats du premier semestre devraient s'inscrire en nette progression par rapport à 2016/2017, en raison de la croissance de l'activité et de l'évolution du périmètre. " Le bon niveau des carnets de commandes de véhicules de loisirs permet par ailleurs d'envisager une nouvelle progression du chiffre d'affaires au deuxième semestre ", ajoute Trigano.Parallèlement, le groupe poursuit ses programmes d'investissements destinés à renforcer ses capacités de production, à améliorer la productivité de ses usines et faire progresser sa rentabilité. Un effort particulier sera réalisé au cours des prochains mois pour densifier le maillage des réseaux de distribution en Europe afin d'augmenter à nouveau les parts de marché en véhicules de loisirs.