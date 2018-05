TRIGANO : les résultats semestriels salués en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano (+ 6,28% à 160,80 euros) campe en tête du SBF 120 depuis ce matin, dans le sillage de résultats en nette hausse pour son premier semestre 2017/2018. Ainsi, le spécialiste des camping-cars et caravanes a enregistré un bénéfice net consolidé de 72,1 millions d’euros, contre 56,6 millions d’euros, lors de la même période de l’exercice précédent. Pour sa part, le bénéfice opérationnel courant consolidé s’est élevé à 104 millions d’euros (+98,3%) et représente 9,5% du chiffre d’affaires (contre 7% en 2016/2017).Enfin, le chiffre d'affaires ressort à 1,1 milliard d'euros, contre 749,1 millions d'euros lors du premier semestre 2016/2017.En somme, des performances fort réjouissantes pour Kepler Cheuvreux, qui a relevé aujourd'hui son objectif de cours de 170 à 190 euros sur le titre Trigano, tout en maintenant sa recommandation Achat.Le bureau d'études salue des résultats semestriels largement supérieurs à ses attentes, en raison de la forte croissance des volumes, de la mise en place de synergies et de la contribution des opérations de M&A.Cerise sur le gâteau : le directeur général de Trigano se montre confiant dans l'atteinte d'une marge dépassant les 10% cette année, souligne l'analyste, conduisant ce dernier à relever ses prévisions de bénéfice par action de 15% en moyenne d'ici 2020.Toutefois, une légère ombre au tableau demeure puisque Trigano n'a pas communiqué d'autres perspectives chiffrées.Dans son communiqué, le groupe explique que sa croissance interne rapide et continue, depuis trois ans, associée à des acquisitions majeures, a radicalement changé sa dimension. "Les structures et les systèmes de gestion seront adaptés pour prendre en compte cette évolution et en tirer les bénéfices ", note ainsi la société.Trigano rencontre par ailleurs sur certains sites des difficultés de recrutement liées à des pénuries de main-d'œuvre causées par la reprise économique. De ce fait, Trigano investira dans l'amélioration de son attractivité pour favoriser l'embauche de personnel de qualité dans ses filiales.En outre, la reconstitution du stock de camping-cars par les réseaux de distribution dont a bénéficié Trigano depuis deux ans est maintenant achevée. Pour conserver une croissance soutenue, Trigano s'appuiera sur un marché européen toujours dynamique et poursuivra ses efforts de densification du maillage des réseaux de distribution en Europe afin d'augmenter à nouveau ses parts de marché.