Trigano : bénéfice net de 72,1 ME au 1er semestre

14/05/2018 | 18:17

Trigano annonce un chiffre d'affaires de 1 096,4 ME au 1er semestre 2017/2018 contre 749,1 ME sur la même période l'année passée..



Le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 104,0 ME (+98,3%). Il représente 9,5% du chiffre d'affaires (7,0% en 2016/2017). Hors évolutions de périmètre, le résultat opérationnel courant a progressé de 52,0% pour atteindre 79,7 ME.



Le bénéfice net consolidé s'établit à 72,1 ME (56,6 ME en 2016/2017).



'Le premier semestre de l'exercice précédent avait enregistré un autre produit opérationnel de 17,8 ME, correspondant à la revalorisation de la participation de Trigano chez Auto-Sleepers. En éliminant cette opération du compte de résultat du premier semestre 2017, le résultat net a progressé de 85,6%' précise le groupe.



