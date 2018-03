Trigano : les prévisions de CA d'un analyste

19/03/2018 | 13:28

Trigano va annoncer mercredi prochain son chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre. Portzamparc vise un chiffre d'affaires de 548 ME, en croissance de +41,2% (+15,2% à pc).



' Le marché du camping-car montre toujours une santé insolente avec notamment un excellent trimestre en Allemagne (6 610 immatriculations, +45,3% vs. n-1) ' explique Portzamparc.



' La contribution d'Adria au CA est attendue à hauteur de 101ME (86 ME camping-car, 15 ME caravanes) '.



