Trigano : poste une forte hausse ses résultats au S1, va devoir adapter ses structures

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur français de camping-cars et de caravanes Trigano (TRI.FR) a indiqué lundi prévoir de poursuivre des efforts de restructuration et de densification de sa présence en Europe, après avoir annoncé une hausse de ses résultats au premier semestre de son exercice décalé 2017-2018.

"Les résultats de la période ont bénéficié de la forte progression de l'activité, de l'amélioration continue de la productivité sur la plupart des sites, de la maîtrise de l'évolution des frais généraux ainsi que, bien entendu, des résultats des sociétés nouvellement intégrées", a commenté le groupe dans un communiqué.

De septembre à février, le résultat opérationnel courant a atteint 104 millions d'euros, contre 52,5 millions d'euros un an plus tôt, et représente 9,5% du chiffre d'affaires. Hors évolution de périmètre, il a progressé de 52% à 79,7 millions d'euros, a précisé Trigano.

Le résultat net consolidé de Trigano s'est affiché à 72,1 millions d'euros, contre 56,6 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2016-2017, soit une hausse de 27,4%.

Le groupe avait déjà publié fin mars un chiffre d'affaires en hausse de 46,3% en données publiées et de 19,6% à périmètre et taux de change constants, à 1,1 milliard d'euros, et avait déclaré envisager une nouvelle progression du chiffre d'affaires au second semestre grâce à son carnet de commandes de véhicules de loisirs .

Le groupe n'a pas fait lundi de commentaire chiffré sur ses perspectives.

"La reconstitution du stock de camping-cars par les réseaux de distribution dont a bénéficié Trigano depuis deux ans est maintenant achevée", a prévenu Trigano.

"Pour conserver une croissance soutenue, Trigano s'appuiera sur un marché européen toujours dynamique et poursuivra ses efforts de densification du maillage des réseaux de distribution en Europe afin d'augmenter à nouveau ses parts de marché", a poursuivi le groupe.

Le groupe prévoit aussi d'adapter ses structures et systèmes de gestion pour prendre en compte la croissance interne du groupe depuis trois ans suite notamment à des acquisitions majeures.

Trigano avait annoncé en septembre dernier avoir acquis 85% du spécialiste slovène des véhicules de loisirs Adria.

"Cette opération a en particulier généré l'activation d'un écart d'acquisition d'un montant de 134,3 millions d'euros et la reconnaissance de la valeur des marques pour un montant de 28,3 millions d'euros", a précisé Trigano.

A la fin du premier semestre, l'endettement net du groupe a atteint 160,9 millions d'euros, et est "constitué principalement (à hauteur de 118 millions d'euros) de dettes à moyen terme relatives à des engagements de rachat de titres d'actionnaires minoritaires", a ajouté le groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE TRIGANO:

http://www.trigano-finance.com/fr/finance/cp.asp

