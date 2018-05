TripAdvisor : la note remonte

Wall Street attendait depuis longtemps un rebond de TripAdvisor, qui a vu sa croissance stagner au sein d’une industrie de la réservation de voyages en ligne en pleine mutation. Le passage à la réservation des vacances par les smartphones, une activité moins lucrative que l'activité internet historique et une concurrence sectorielle féroce ont créé de nouveaux défis auxquels l'entreprise met du temps à s'adapter. Blian, le cours de l’action a été divisé de moitié depuis 2015.



Une diversification qui commence à porter ses fruits



Mais les résultats annoncés cette semaine tendent à démontrer que la direction a du répondant. Les revenus de l’entreprise sur le segment hôtellerie ont certes chuté de 5% par rapport à la même période l’année dernière, mais ses autres activités, incluant les restaurants et événements, ont augmenté de 36%.



TripAdvisor gagne de l’argent en redirigeant les consommateurs vers des agences de voyage en ligne, des hôtels, et des restaurants, qui paient pour son développement. Il y a des signes précoces qui montrent que l’entreprise devient plus efficace à développer sa croissance : le pourcentage des dépenses marketing sur le segment de l’hôtellerie a diminué sur l’année dernière, observe l’analyste Peter Stabler de Wells Fargo. Et l’entreprise dispose aussi de nouvelles publicités sponsorisées sur son site internet, permettant aux hôtels et restaurants de bénéficier de meilleurs placements sur la page principale d’une ville, par exemple.



Vu à la TV



L’entreprise communique clairement sur son retour au premier plan et le levier apporté par ses nouveaux canaux de revenus. « Nous pensons que l’entreprise a un superbe potentiel de croissance, en dehors de l'activité traditionnelle dans l'hôtellerie » a déclaré le PDG Stephen Kaufer lors d’une conférence téléphonique avec les analystes mercredi. Mais les investisseurs doivent rester sur leurs gardes. Certains des plus gros clients de la plateforme, notamment des agences de voyage en ligne comme Booking Holdings, ont abaissé leurs dépenses publicitaires internet au profit des spot TV. Malgré la diversification, les revenus de TripAdvisor dépendent toujours grandement de ces agences. Il faudra donc à la société continuer à affiner son offre produits en hôtellerie pour faire en sorte que les agences augmentent leurs dépenses dans les mois à venir. Les hôtels représentent toujours 79% des revenus du site. Le reste de ses activités peut grandir en popularité, mais génère, pour l'instant, des pertes.



Finalement, TripAdvisor s'est aussi mis aux spots TV : le groupe dépense de l'argent pour convaincre les voyageurs de venir rechercher des hôtels sur son site internet. Il est encore un peu tôt pour jauger de l'impact de cette stratégie, mais le marché paie pour voir : la preuve, le titre s'est offert cette semaine sa plus belle séance de l'année. Mais tant que les revenus des hôtels ne repartent pas durablement à la hausse, acheter TripAdvisor est comme aller à la plage sans crème solaire. Risqué !