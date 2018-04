Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 18 avril 2018 - Tronics, une société du Groupe TDK qui conçoit et fabrique des nano et microsystèmes innovants, publie le chiffre d'affaires de son exercice au 31 mars 2018, sur une période exceptionnelle étendue du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (15 mois)[1].

En parallèle, Tronics présente pour la première fois son chiffre d'affaires sur sa nouvelle période fiscale, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (12 mois), et, à titre de comparaison, donne le chiffre d'affaires sur la même période de l'année précédente du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.



CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE

en K€ (IFRS) –

non audité Déc. 2016 publié Mars 2018 publié Mars 2017 pro forma Mars 2018 pro forma Du 1er janvier au

31 décembre 2016 Du 1er janvier 2017 au

31 mars 2018 Du 1er avril 2016 au

31 mars 2017 Du 1er avril 2017 au

31 mars 2018 12 mois 15 mois 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 6 296 6 795 6 283 5 366 Manufacturing 2 373 3 223 2 500 2 589 Engineering 3 923 3 572 3 783 2 777





Chiffre d'affaires consolidé pro forma sur 12 mois

Le chiffre d'affaires consolidé pro forma 12 mois de l'exercice à fin mars 2018 s'établit à près de 5,4 M€, en recul de 15% comparé à la même période l'an passé. Le transfert des activités à Dallas vers une nouvelle unité de production a pesé sur les revenus de la Société. Un an après l'ouverture du site, l'installation des équipements ainsi que la requalification des procédés touchent à leur fin. La baisse du chiffre d'affaires qui en résulte a été partiellement compensée par une croissance soutenue à Crolles, en France, où les activités Manufacturing ont significativement progressé de +68% sur la même période.

Les activités Manufacturing du Groupe s'élèvent à 2,6 M€ (contre 2,5 M€ sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), et représentent désormais 48% des revenus de Tronics (contre 40% sur les 12 mois précédents). Cette hausse, qui s'inscrit dans la stratégie de Tronics visant à accélérer ses activités de production, est notamment soutenue par la croissance de l'activité liée aux composants optiques (en hausse de 40% sur 12 mois) et par le succès des produits standards inertiels haute performance avec 3 design wins.

L'activité Ingénierie affiche quant à elle 2,8 M€ de revenus (contre 3,8 M€ sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017), impactée par le transfert vers la nouvelle usine à Dallas.

Géographiquement, le chiffre d'affaires du Groupe aux Etats-Unis au 31 mars 2018 montre ainsi un recul marqué, et représente 4% des ventes sur l'exercice (contre 17% sur les 12 mois précédents).

En conséquence, le Groupe devrait annoncer des pertes significatives sur l'exercice au 31 mars 2018, compte tenu du maintien des investissements en R&D et des charges liées au déménagement et aux recrutements nécessaires au déploiement du nouveau site de production américain, conformément à la stratégie poursuivie.





Chiffre d'affaires consolidé sur 15 mois

Sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (15 mois), le chiffre d'affaires consolidé ressort à 6,8 M€ (contre 6,3 M€ sur l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016). Il est impacté par le recul des ventes de la filiale aux Etats-Unis, lié au transfert des activités Manufacturing à Dallas vers la nouvelle unité de production, malgré des activités dynamiques en France.

Les activités Manufacturing du Groupe s'élèvent à 3,2 M€ (contre 2,4 M€ sur l'exercice 2016 publié), représentant 47% du chiffre d'affaires de l'exercice (contre 38% en 2016), tandis que les ventes relatives à l'activité d'Ingénierie ont totalisé 3,6 M€ (contre 3,9 M€ sur l'exercice à fin décembre 2016).





Perspectives

Pour le nouvel exercice en cours, Tronics compte poursuivre sa dynamique de croissance initiée à Crolles, et renouer avec la croissance à Dallas en s'appuyant sur sa nouvelle unité de production pour adresser les besoins du marché des BioMEMS.

L'objectif de Tronics reste d'accroître la part des ventes liées à ses activités de Manufacturing. Les projets d'ingénierie en cours de finalisation pour plusieurs clients doivent permettre au Groupe de produire des capteurs MEMS innovants pour les applications inertielles haute performance, ainsi que pour les applications des sciences de la vie et de l'industrie.

-----



À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK et un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, EPCOS AG, une société du Groupe TDK, détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO





À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est une des sociétés les plus importantes d'électronique basées à Tokyo, au Japon. Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille de la société TDK comprend des composants passifs, tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, les ferrites et inducteurs, les produits à haute fréquence, et les composants de protection et piézoélectriques, ainsi que les capteurs et systèmes de capteurs et les alimentations électriques. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. Les autres groupes de produits principaux de TDK incluent des produits pour application magnétique, des appareils d'énergie, et des dispositifs pour application de mémoire flash. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2017, TDK affiche des ventes totales de 10,5 milliards de dollars et emploie environ 100 000 personnes dans le monde.





[1] L'Assemblée Générale réunie le 24 mai 2017 a approuvé la modification de clôture de l'exercice social de Tronics au 31 mars de chaque année (contre le 31 décembre auparavant), afin de faire coïncider cette dernière avec celle de TDK Corporation et d'EPCOS AG. Par conséquent, l'exercice qui a débuté le 1er janvier 2017 s'est clôturé le 31 mars 2018 et présente donc une durée exceptionnelle de 15 mois.

