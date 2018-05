TUI : a réduit ses pertes au premier semestre et confirmé ses perspectives annuelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TUI vient de publier des pertes réduites au titre de son premier semestre 2017/2018, clos fin mars, et de confirmer ses objectifs annuels grâce à de « très bonnes réservations pour l’été 2018 ». Le géant du tourisme, basé en Allemagne, a ainsi accusé une perte nette part du groupe de 270,5 millions d’euros pour son premier semestre, contre 362,9 millions d’euros lors de la même période de l’exercice précédent. De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 6,88 milliards d’euros, en hausse de 7,2% à données publiées et de 8,5% à change constant.Dans son communiqué, TUI indique que les réservations pour l'été prochain s'avèrent "très bonnes" et conformes à ses anticipations, tout particulièrement en Grèce, en Turquie et en Afrique du Nord. Compte tenu de ces éléments, TUI a confirmé sa guidance 2018 d'atteindre une croissance d'au moins 10% de son résultat opérationnel à taux de change constants.