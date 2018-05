Tourisme: TUI réduit ses pertes au 1er semestre et confirme ses objectifs

Francfort (awp/afp) - TUI a limité les pertes au premier semestre de son excercice décalé 2017/18, correspondant à sa saison basse. Le voyagiste allemand a donc maintenu mercredi ses prévisions annuelles, porté par un boom des croisières en Europe et un taux de réservation élevé pour les vacances d'été.

Au premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, soit d'octobre à mars, une période traditionnellement creuse, le géant mondial du tourisme a réduit sa perte nette part du groupe de 25,4%, à 270,5 millions d'euros (293 millions de francs suisses). Né fin 2014 de la fusion de l'allemand TUI avec sa filiale britannique TUI Travel, le groupe basé à Hanovre et coté à la Bourse de Londres, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,8% au deuxième trimestre sur un an, hors effets de change, à 3,31 milliards d'euros, aidé par les croisières.

Sur ce domaine d'activité, TUI a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 4,8% du chiffre d'affaires, à 203 millions d'euros, alors que l'hôtellerie a baissé de 9,9%, à 143 millions d'euros.

Sur le premier semestre, sa perte opérationnelle ajustée Ebita, chiffre mis en avant par le groupe, a été réduite de 29,8%, pour s'établir à 150,5 millions d'euros, hors effets de change.

"Les très bons chiffres de réservation pour l'été 2018 correspondent entièrement à nos attentes", a commenté le président de Tui, Fritz Joussen, permettant au groupe de confirmer son objectif d'une progression d'au moins 10% de son résultat opérationnel sur l'ensemble de l'exercice 2017/2018.

"Les pronostics pour les croisières sont excellents, les Allemands et Européens commencent à découvrir cette manière de voyager", a ajouté M. Joussen, cité dans un communiqué.

Selon lui, l'évolution démographique fait croître la clientèle traditionnelle - plus âgée - de croisières, tandis que la demande de la part de familles et de plus jeunes augmente elle aussi.

La branche croisières de TUI sera dotée d'ici 2023 de bateaux supplémentaires pour faire face à cette hausse de la demande, a indiqué le groupe.

afp/vj