21st Century Fox dopé au 2e trimestre par des gains d'impôts

San Francisco (awp/afp) - Le groupe de médias 21st Century Fox, dont une partie des activités doit être vendue à Disney et en attente de l'acquisition de Sky, a annoncé mercredi des résultats en hausse, sous l'effet essentiellement de la réforme fiscale.

Au deuxième trimestre de son exercice décalé, il a plus que doublé son bénéfice net à 1,83 milliard de dollars en raison d'un gain fiscal de 1,34 milliard lié à la réforme adoptée récemment aux Etats-Unis. Celle-ci abaisse le taux d'imposition des entreprises de 35 à 21% et les oblige à modifier leur comptabilité, ce qui se traduit pour certaines à des gains d'impôts et pour d'autres à des charges.

Hormis ce gain exceptionnel, 21st Century Fox, dont une partie des activités est en cours d'acquisition par Disney, a gagné 0,42 dollar par action, c'est mieux que les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 0,38 dollar.

A 8,04 milliards de dollars (+4,6%), le chiffre d'affaires est lui aussi supérieur aux prévisions des marchés qui anticipaient 7,93 milliards.

Cette hausse est largement tirée par la division recouvrant les chaînes câblées (Fox News) dont le chiffre d'affaires a bondi de 11% à 4,4 milliards de dollars.

En revanche, la division cinéma (studios 20th Century Fox qui doit faire partie de la vente d'actifs à Disney) a vu son chiffre d'affaires diminuer de 1% à 2,246 milliards.

21st Century Fox a par ailleurs confirmé qu'il escomptait toujours boucler le rachat du bouquet de télévision britannique Sky d'ici le 30 juin malgré les réticences des autorités britanniques.

Le 23 janvier, l'autorité britannique de la concurrence avait jugé que l'achat du groupe audiovisuel Sky par le géant Fox de la famille Murdoch n'était "pas dans l'intérêt du public", dans les conclusions provisoires d'une enquête politiquement sensible.

Cette transaction à 15 milliards de dollars annoncée fin 2016 par l'américain Fox est de surcroît rendue plus complexe par l'entrée en jeu de son compatriote Disney, qui a fait connaître son intérêt pour Sky.

